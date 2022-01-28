Католикос Всех Армян в Ераблуре помолился за упокой душ героев

По случаю Дня Армянской армии Католикос Всех Армян Гарегин II вместе со святыми отцами церкви посетил военный пантеон Ераблур, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за Родину, и вознести свои молитвы Богу обупокоении их душ.

Как передает Арменпресс, об этом он заявил журналистам, говоря о 30-летии образования Армянской Армии.

«Сегодня День Армии, 30-летие образования Армянской армии. Мы собрались вместе со святыми отцами здесь, чтобы вознести свои молитвы Богу об утешении душ наших храбрых детей, также мы просим Господа благословить жизнь нашего народа, жить в мире и безопасности, жить духовной, творческой, благополучной жизнью. Мы также вознесли нашу мольбу к Богу, чтобы с благословения Господа укреплялась Армянская армия, была защищена мирная, безопасная жизнь нашей страны и народа. Да будет Господь помощником и защитником армянского народа в Армении и Арцахе, Диаспоре», - сказал Католикос Всех Армян.