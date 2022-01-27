Два соседних и дружественных народа, имеющих тысячелетние исторические связи - армяне и персы, в этом году, 9 февраля отметят 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран. По случаю этой важной даты чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббас Бадахшан Зохури в интервью, данном «Арменпресс», отметил, что многолетние исторические связи между народами Ирана и Армении являются очень хорошей основой для дальнейшего расширение межгосударственных двусторонних отношений.

Посол подчеркнул, что сотрудничество, особенно в экономической сфере, должно выйти на более высокий уровень.

«Я нахожусь в Армении почти два года, и мне кажется, что нам нужно повышать уровень наших знаний друг о друге», - сказал посол Ирана, подчеркнув, что улучшать отношения можно во всех сферах, для этого нет больших препятствий.

Среди прочего посол отметил активизацию контактов между армянскими и иранскими деловыми кругами и завершение проектов по улучшению межгосударственных дорог.

Большую роль в развитии транспортного сообщения может оказать инициированная Тегераном программа международного транспортного коридора «Персидский залив-Юго-Восток», включающая в себя и автомагистраль «Север-Юг», проходящую через Армению.

«Речь о ситуации, в которой подавляющая часть населения Индийского океана, бассейна Персидского залива получит удобный маршрут для перевозки грузов через Черное море в Европу, и, как правило, от этого выиграют все страны, находящиеся на пути следования», - отметил Аббас Зохури.

Полный текст интервью Арама Саркисяна с послом ИРИ на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: