Минздрав РФ одобрил препарат AstraZeneca "Эвушелд" для профилактики COVID
Минздрав РФ во вторник одобрил обращение на территории России в период пандемии препарата для профилактики коронавируса "Эвушелд" (Evusheld) компании AstraZeneca, следует из данных государственного реестра соответствующих разрешений.
Раствор для инъекций под международным непатентованным наименованием тиксагевимаб+цилгавимаб вводится пациентам двумя дозами, при этом объем одобренной партии - 3500 доз, отмечается в реестре.
Централизованная закупка лекарств поручена Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Разработанный компанией AstraZeneca препарат Evusheld был одобрен в начале декабря 2021 года Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для профилактики коронавируса у людей с ослабленной иммунной системой, не способной вырабатывать защиту в ответ на вакцинацию из-за имеющихся заболеваний или приема иммуносупрессивных препаратов, а также для пациентов, у которых вакцины вызывают серьезные побочные эффекты.
Согласно рекомендации американского регулятора, "Эвушелд" должен применяться людьми в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 кг при отсутствии заболевания и недавних контактов с зараженными COVID-19. По данным FDA, одна доза препарата может быть эффективна против заражения на протяжении полугода.
14 октября 2021 года рассмотрение заявки на регистрацию Evusheld также начало Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Подпишитесь на наш канал в Телеграм