«Рома» не будет продлевать контракт с Генрихом Мхитаряном

Итальянская «Рома» не будет продлевать контракт с полузащитником сборной Армении по футболу Генрихом Мхитаряном.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет La Repubblica. Армянский полузащитник после окончания контракта приобретет статус свободного агента, и сможет перейти в другую команду без оплаты. По данным издания, идеей для такого решения стала годовая зарплата Мхитаряна в 3 миллиона евро.

Генрих Мхитарян - лучший нападающий всех времен в Армении. Он дебютировал за сборную Армении в январе 2007 года. Мхитарян играл в лучших Лигах Европы. Он был игроком «Арсенала», «Манчестер Юнайтеда» (2016-2018). Генрих Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» забил гол в финале Лиги Европы 2017 года, став, таким образом, первым армянским футболистом, выигравшим крупный европейский кубок. В 2013-2016 годах он выступал за «Боруссию» Дортмунд, также и в 2015-2016 ․Был признан лучшим футболистом Бундеслиги сезона, забив 23 гола и отдав 32 результативные передачи в 52 матчах. Выступал за донецкий «Шахтер» (2010-2013) и донецкий «Металлург» (2009-2010). Наряду с выступлениями за «Пюник» (1995-2006), Мхитарян играл и за молодежную сборную страны, а в 17 лет уже как профессиональный футболист был во взрослой команде. Он награжден медалью первой степени президента Республики Армения «За заслуги перед Отечеством» и 10 раз признавался лучшим армянским футболистом года.

Генрих Мхитарян владеет 7 языками (армянский, русский, английский, французский, немецкий, португальский и итальянский).

Генрих окончил Государственный институт физической культуры и спорта Армении и Ереванский филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей.