Пять стран создадут фонд помощи Украине

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США планируют в конце января создать фонд для помощи Украине с финансированием £35 млн (более $47 млн) на протяжении трех лет. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

"Речь идет о создании международного фонда "Партнерство за сильную Украину". Это общая инициатива Великобритании, Канады, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Швеции. В этом месяце планируется официальный старт работы фонда. 31 января должно состояться подписание соглашения", - говорится в сообщении ведомства.

Цель деятельности фонда - поддержание долгосрочного устойчивого развития и повышения устойчивости общин, пострадавших от "российской агрессии", предотвращение дальнейшей эскалации и подготовка к плавной и беспрепятственной социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных, по мнению Киева, территорий.

В министерстве уточнили, что к основным проектам, которые будут реализованы в 2022 году при помощи фонда, относятся проекты по энергоэффективности, укреплению и состоятельности общин.

О намерениях создать фонд страны-учредительницы объявили в августе 2021 года. Они рассчитывают, что фонд смягчит "дестабилизирующее воздействие" российской стороны в Донбассе. Ранее предполагалось, что фонд начнет работу до декабря 2021 года.