В Арцахе в 2021 году обнаружено около 200 неизвестных памятников

Государственная служба охраны исторической среды Республики Арцах, подводя итоги работы, проделанной в 2021 году, сообщила, что в этом отчетном году региональной службой в Мартакертском и Аскеранском районах обнаружено около 200 неизвестных памятников, в том числе хачкары, надгробные памятники и часовни.

Как передает «Арменпресс», это сообщение было размещено странице службы в Facebook.

В сообщении напоминается, что после войны, развязанной Азербайджаном осенью 2020 года, на оккупированных территориях осталось около 2 000 памятников, таких как Тигранакерт, дворцы Тог Мелик, ущелье Тяк, ущелье Унот, Азохский пещерный заповедник.

В 2021 году проводилась работа по сохранению, популяризации и изучению недвижимых памятников истории и архитектуры, исторической среды и других культурных ценностей, а также по мониторингу и сбору информации о состоянии памятников на оккупированных территориях.

Были проведены соответствующие экскурсии, организованы работы по очистке и благоустройству территории памятников. В связи с этим основное внимание было уделено наиболее посещаемым туристами достопримечательностям.

В отчетный период действовали 4 районные службы: Аскеранская, Мартакертская, Мартунинская и Шушинская.

Велась активная работа по популяризации памятников, а также по освещению деятельности Государственной службы охраны исторической среды Республики Арцах. «В течение года мы сотрудничали с различными СМИ, чтобы представить общественности нашу деятельность. В этот период в различных СМИ были опубликованы различные материалы, статьи и интервью. Страница памятников Арцаха в Facebook, у которой было около 3 000 подписчиков в начале года и 7 382 на данный момент, в основном использовалась для освещения деятельности службы, а также для популяризации памятников. Страница также находилась в активном контакте с подписчиками и различными неправительственными организациями. Были организованы конкурсы вопросов по историко-культурному наследию. Параллельно со страницей «Памятники Арцаха» в Facebook мы открыли одноименные страницы и в Twitter, Telegram и YouTub. Проведена работа по созданию сайта памятников Арцаха», - говорится в сообщении.

Продолжалось сотрудничество и с органами местного самоуправления, общественными организациями и учебными заведениями. Сотрудники службы регулярно в школах читали лекции о различных памятниках, о важности их сохранения и об их проблемах.