Байден оскорбил журналиста Fox News за вопрос об инфляции

Президент США Джо Байден, не зная, видимо, что его микрофон был включен, назвал корреспондента телеканала Fox News "сукиным сыном" после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции. Инцидент попал в трансляцию встречи главы государства с его экономическими советниками в Белом доме, которую вели американские новостные телекомпании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Перед встречей журналисты начали спрашивать Байдена о ситуации вокруг Украины. Президент пожаловался, что его спрашивают о России и Украине, а не о снижении цен в стране, которое он намеревался обсудить с помощниками. Тогда корреспондент Fox News Питер Дуси спросил американского лидера: "Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция - это политическая ответственность на промежуточных выборах (в Конгресс, которые должны пройти в конце этого года - прим. ТАСС)?"

После этого журналистов начали выводить из помещения для проведения совещания. "Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын", - ответил с сарказмом Байден, когда сотрудники СМИ покидали зал, посчитав, вероятно, что его микрофон выключен. Белый дом пока не прокомментировал инцидент.

Как позднее сообщил телеканал, Байден лично позвонил Дуси, чтобы разрядить сложившуюся ситуацию. В ходе разговора с корреспондентом он сказал, что его ремарка "не была чем-то личным", и призвал журналиста продолжать ставить вопросы, отличающиеся от тех, которые задают его коллеги.

Дуси с телеканала Fox News, популярного среди сторонников консервативных взглядов, часто адресует острые вопросы президенту-демократу и его пресс-секретарю Джен Псаки. Инфляция в США в прошлом году достигла рекордных значений почти за 40 лет.