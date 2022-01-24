Коронавирусом в мире заразились более 351 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 351 069 733, свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 596 593 человека, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 70 699 416 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 866 540.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 39 257 080, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 489 428.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 54 405 человек, из них скончались 623 370.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 720,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 662 человек, Индии - 350, Бразилии - 2 899.