Специалист по инфекциям спрогнозировал окончание пандемии

Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться уже в 2022 году, как передает Арменпресс, об этом рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Говоря об "омикроне", эксперт выразил мнение, что акцентировать внимание нужно не на максимальных показателях прироста выявленных зараженных . Главное — дифференцировать заболевания на ранних сроках, чтобы пациенты с легким течением заболевания ("омикрон"-ОРВИ) могли лечиться амбулаторно, дома, а система здравоохранения не была перегружена излишней госпитализацией.

Эксперт также отметил, что в России сложно прогнозировать окончание новой волны коронавируса, связанной с "омикроном", из-за специфических транспортных связей внутри страны, которые в основном идут через Москву. Для этого надо хорошо знать коммуникативную карту страны, пояснил он.

По его словам, "задача" "омикрона" — массивный "засев" планеты, без многочисленных погибших. В результате вирус "найдет" нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет. В результате образуется новая природно очаговая инфекция, подобная, например, Эболе.

"Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно", - добавил Жемчугов.