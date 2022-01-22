Совместный концерт Государственного симфонического оркестра Армении и Марио Стефано Пьетродарки
12:54, 22 Январь, 2022
Итальянский бандонеонист, аккордеонист Марио Стефано Пьетродарки 26 января выступит с Государственным симфоническим оркестром Армении в Dvin Music Hall.
Как передает Арменпресс, концертом под названием La Nuova Dolce Vitaбудет руководить художественный руководитель Симфонического оркестра, главный дирижер Сергей Смбатян.
Музыканты подарят слушателю вечер итало-аргентинской музыки. В концерте прозвучат произведения Нино Рота, Джузеппе Сангенити, Астора Пьяццоллы. Выступит также меццо-сопрано София Туманян.
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