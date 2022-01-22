COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 9 новых случаев

На 21 января в Арцахе было проведено 73 теста, по результатам которых зарегистрировано 9 новых случаев заболевания.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В настоящее время 35 инфицированных находятся на стационарном лечении от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние 4 пациентов как крайне тяжелое, 23 - как тяжелое. Пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В 2022 году на лабораторное выявление коронавируса обследовано 1334 гражданина, у 99из них тесты дали положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.

Министерство вновь подчеркивает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – граждан и их близких.

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах – в рабочие дни с 9:00-16։00 часов, в субботу - с10:00-14:00часов, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединенияхМинистерства здравоохранения Республики Арцах, в ГНКО «Центр вирусологии и гигиены», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов.