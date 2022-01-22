В Грузии за сутки зарегистрировано более 11 тысяч новых случаев Covid-19

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 11 039 новых случаев коронавируса, 5 199 человек выздоровели, 42 человека умерли.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Agenda.ge.

Фактическое число случаев заражения вирусом в Грузии в настоящее время составляет 69 161 человек.

Всего с 26 февраля 2020 года в Грузии зарегистрирован 1 040 461 случай заболевания коронавирусом, из них 956 627 случаев выздоровления, а 14 673 человека умерли.