Армянская АЭС и «Росатом» подписали Меморандум о взаимопонимании по сооружению новых атомных энергоблоков

На полях Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае 20 января российская госкорпорация «Росатом» и Армянская АЭС подписали Меморандум о взаимопонимании для проработки возможного сотрудничества по сооружению новых атомных энергоблоков российского дизайна на территории Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, соглашение было подписано президентом АО «Русатом Оверсиз» (входит в состав Госкорпорации «Росатом») Евгением Пакермановым и генеральным директором Армянской АЭС Эдуардом Мартиросяном.

Стороны выразили готовность к сотрудничеству для проработки возможности сооружения новых атомных энергоблоков российского дизайна на территории Республики Армения, на площадке Армянской АЭС.

До подписания документа министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы.