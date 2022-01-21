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В Кёльне обсуждены инвестиционные возможности Армении

В Кёльне обсуждены инвестиционные возможности Армении

В рамках визита в Кёльн делегация посольства Республики Армения в Дюссельдорфском индустриальном клубе провела рабочую встречу с представителями агентства NRW Global Business. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Германии.

Дюссельдорфский промышленный клуб основан в 1912 году как форум экономики, науки, культуры и политики и принимает известных деятелей и лидеров.

На встрече с генеральным директором NRW Global Business Феликсом Нойгартом, Еленой Матекиной и Тимуром Куртом были обсуждены вопросы инвестиции в Армению, а также возможности взаимного экономического сотрудничества между Арменией и Северным Рейном-Вестфалией. Собеседники договорились предпринять практические шаги по развитию экономических связей.


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