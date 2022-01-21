Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание РА продолжает работу заседания, начатого 17 января.

Как сообщает «Арменпресс», Парламент продолжит обсуждение вопроса кандидатуры Артура Манукяна на пост члена Комиссии по телевидению и радио. Затем состоится закрытое тайное голосование по выборам кандидатов на пост членов Комиссии по телевидению и радио - Артура Манукяна и Акопа Акопяна.

Также будет обсужден вопрос избрания Защитника прав человека.