Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания
10:00, 21 Январь, 2022
Национальное собрание РА продолжает работу заседания, начатого 17 января.
Как сообщает «Арменпресс», Парламент продолжит обсуждение вопроса кандидатуры Артура Манукяна на пост члена Комиссии по телевидению и радио. Затем состоится закрытое тайное голосование по выборам кандидатов на пост членов Комиссии по телевидению и радио - Артура Манукяна и Акопа Акопяна.
Также будет обсужден вопрос избрания Защитника прав человека.
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