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Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз

Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского с глазу на глаз.

"Атмосфера войны — это психологическое состояние расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Эрдоган на пресс-конференции.

Он добавил, что будет продолжать поддерживать контакты с Путиным для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Кроме того, Эрдоган уточнил, что собирается с визитом в Киев в начале февраля.


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