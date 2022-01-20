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Подведены итоги итоги мероприятий Объединенной группировкой войск ВС Армении и ВС РФ в 2021 г.

Подведены итоги итоги мероприятий Объединенной группировкой войск ВС Армении и ВС РФ в 2021 г.

В административном комплексе министерства обороны Армении состоялось совещание, в ходе которого были подведены итоги итоги мероприятий Объединенной группировкой войск ВС Армении и ВС РФ в течение 2021 учебного года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, совещание вел командующий Объединенной группировкой войск ВС Армении и ВС РФ генерал-майор Тигран Парванян.

В ходе мероприятия была представлена работа по боевой готовности и организации несения службы, намечены основные задачи на 2022 год. 

В завершение встречи генерал-лейтенант Тигран Парванян вручил дипломы военнослужащим, достигшим в течение года лучших результатов.


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