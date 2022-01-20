Верхний Ларс сегодня: на границе России с Грузией застряли более 50 фур

Более 50 грузовых машин застряли на Военно-Грузинской дороге с российской стороны из-за плохой погоды – машины находятся на таможенно-пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии, как передает Арменпресс, об этом сообщают экстренные службы России.

Грузинские власти ввели запрет на движение грузовых машин накануне вечером из-за интенсивного снега. В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

"На утро четверга на таможенном пункте пропуска Верхний Ларс находятся 53 большегрузных автомобиля", – цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

Он добавил, что для водителей подготовлено 12 стационарных пунктов обогрева и питания. Для водителей развернуто свыше 10 пунктов обогрева и питания.

В начале января на Военно-Грузинской дороге с российской стороны скопилось 340 фур.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.