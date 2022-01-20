В ШОС рассчитывают на участие Пакистана в ее антитеррористической структуре

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) рассчитывает на активное участие Пакистана во всех ее мероприятиях, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг пресс-служба РАТС.

По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и посол Пакистана в Узбекистане Саяд Али Асад Гиллани обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.

"Гиллани отметил, что Пакистан заинтересован в своем участии во всех мероприятиях, проводимых в рамках РАТС ШОС, и развитии взаимовыгодного сотрудничества с компетентными органами сторон. Готов рассматривать все инициативы и искать пути их реализации", - говорится в сообщении на сайте РАТС.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере региональной безопасности в современных условиях, а также обсудили меры по совершенствованию сотрудничества в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, добавили в пресс-службе.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.