Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине будет отличаться от летней церемонии

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, которые стартуют 4-го февраля, будет значительно отличаться от летних Олимпийских игр Пекина 2008 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НОК Армении. Она будет созвучна нынешнему времени. Об этом заявил режиссер церемонии Чжан Йиму.

Церемония открытия состоится на Национальном стадионе, где состоялось открытие игр 2008 года. И ею руководил тот же Чжан Йиму.

«Подготовительные работы продолжаются, и почти все уже готово», - сообщил руководитель Службы вещания игр и исполнительный директор олимпийского канала Яннис Экзархос.