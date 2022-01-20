Совместные военно-морские учения Ирана, КНР и России в Индийском океане начнутся 21 января
12:58, 20 Январь, 2022
Совместные военно-морские учения ВС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана начнутся в пятницу. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на пресс-службу иранской армии сообщило в четверг агентство ISNA.
В ходе учений будут отрабатываться различные виды маневров, включая спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельбу по мишеням.
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