Совместные военно-морские учения Ирана, КНР и России в Индийском океане начнутся 21 января

Совместные военно-морские учения ВС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана начнутся в пятницу. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на пресс-службу иранской армии сообщило в четверг агентство ISNA.

В ходе учений будут отрабатываться различные виды маневров, включая спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельбу по мишеням.