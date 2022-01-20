 Армения и Великобритания отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

Республика Армения и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 20 января отмечают 30-ю годовщину установления двусторонних дипломатических отношений. Как передает «Арменпресс», армяно-британские межгосударственные отношения были установлены ровно 30 лет назад, 20 января 1992 года.

Конечно, армяно-британские отношения, в том числе и межгосударственные, имеют гораздо более глубокие корни, они не ограничиваются 30-летней историей новой независимой Армении. Можно вспомнить хотя бы 1918-1920 годы - период Первой республики, когда Армения была в числе государств-победителей Антанты, победившей в Первой мировой войне, а Великобритания завоевала господствующее положение во всем регионе.

Армения и Великобритания восстановили межгосударственные дружеские отношения после распада Советского Союза в 1991 году, когда Армения провозгласила свою независимость. Великобритания признала Республику Армения 31 декабря 1991 году.

Республика Армения и Великобритания установили дипломатические отношения 20 января 1992 г. В октябре того же года в Лондоне было открыто посольство Республики Армения в Великобритании. Кстати, это было первое посольство Республики Армения в Европе.

Первым чрезвычайным и полномочным послом Армении в Великобритании стал действующий ныне президент Армении Армен Саркисян. Он был назначен послом в Лондоне в 1992 году, а затем повторно, дважды был назначен на ту же должность в 1998-2000 годах и в 2013-2018годах.

Посольство Великобритании в Армении действует с 1995 года. Первым чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Армении был Дэвид Миллер (1995-1997). Позже его сменили послы Джон Митчинер (1997–1999), Тимоти Маршалл Джонс (1999–2002) и Торилда М. В. Эбботт-Уотт (2003-2005), Энтони Кантор (2006-2008), Чарльз Лонсдейл (2008-2012), Джонатан Авес, Кэтрин Лич (2012-2014), (2014-2015) и Джудит Фарнворт (2015-2019).

15 декабря 2020 г. послом Соединенного Королевства в Армении стал Джон Патрик Галлахер.

С 16 июля 2021 года послом Армении в Великобритании является Варужан Нерсесян.

За последние 30 лет состоялось около двух десятков визитов высокого уровня из Армении в Великобританию. Великобританию посетили первый президент Левон Тер-Петросян, третий президент Серж Саркисян, действующий президент Армен Саркисян, министры иностранных дел Армении, спикеры Национального собрания. Визиты с британской стороны носили в основном министерский характер. В феврале 2021 г. в Армению прибыла министр ИД Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон.

71-й премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, знаменитая «железная леди», посетила Армению в июне 1990 года, когда Армения еще была частью СССР.

Между двумя странами подписано шесть соглашений о поощрении инвестиций, обороне, образовании, науке, культуре, воздушном сообщении, сотрудничестве в других областях, в том числе и Меморандум о взаимопонимании, в том числе о поездках между Арменией и Великобританией без ограничений.

Образование и наука также являются не единственными, но важными направлениями армяно-британского сотрудничества. Великобритания реализует ряд программ в этой области, в том числе успешную стипендиальную программу Chevening, которая позволила десяткам молодых армян получить высшее образование и продолжить обучение в ведущих университетах Великобритании.

Армения и Великобритания сотрудничают и в сфере обороны. Ежегодно Министерства обороны РА и Великобритании проводят армяно-британские военно-политические консультации, утверждают годичные планы сотрудничества в области обороны.

Объем двусторонней торговли невелик. По данным информационной базы МИД РА в 2020 г. двусторонний товарооборот между Арменией и Великобританией составил 64,5 миллиона долларов США.