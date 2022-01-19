Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари Арагацотнского региона закрыта.

Варденяцский перевал труднопроходим для всех видов транспортных средств: для грузовиков с прицепом необходимо использовать цепи.

На автодорогах Сюникского, Арагацотнского и Ширакского регионов местами наблюдается гололедица.

На участке Сараван-«Зангер» и районе Апаран Арагацотнского регионе наблюдается метель.

В Ширакском регионе, городах Севан Гегаркуникского, Ванадзор Лорийского и Апаран Арагацотнского регионов идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.