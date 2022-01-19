3809 жертв, 220 пропавших без вести: СК опубликовал число жертв войны и пропавших без вести

В Следственном комитете продолжается следствие по делу о развязывании Азербайджаном агрессивной войны против Республики Арцах, использовании военных наемников,применении запрещенных методов войны, нацеливании на гражданское население, нарушении международного гуманитарного права.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, в рамках уголовного дела установлено, что вследствие развязанной Азербайджаном агрессивной войны в Республике Арцах и Республике Армения погибло 3809 человек. По состоянию на 19.01.2022 г. неизвестно местонахождение 199 военнослужащих и 21 гражданского лица.

На сегодняшний день Азербайджаном передано Республике Армения 141 военнослужащий и гражданское лицо.