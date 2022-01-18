Лавров и Блинкен встретятся в Женеве 21 января

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в пятницу в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен говорил сегодня утром с министром иностранных дел Лавровым и в контексте этого разговора оба согласились, что им будет полезно лично встретиться. С учетом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве", - сказала она.

Встреча назначена на пятницу, 21 января, и пройдет после переговоров, которые запланированы у Блинкена на Украине и в Германии.

Она подчеркнула, что это является свидетельством того, что "дипломатия еще жива" в отношении кризиса вокруг Украины, и затруднилась ответить на вопрос, по инициативе какой из сторон проводится встреча.