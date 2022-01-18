СМИ: Великобритания доставила на Украину три самолета с вооружением

Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением после того, как накануне такие поставки анонсировал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил украинский журнал "Фокус".

По информации издания, после соответствующего решения Министерства обороны Великобритании в понедельник на Украину прибыло два борта с оружием от Лондона. "Сегодня утром в Киеве приземлился третий самолет с противотанковым оружием", - утверждает издание.

При этом предполагается, что самолеты доставили противотанковые комплексы NLAW - переносные противотанковые управляемые ракеты.