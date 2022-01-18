Премьер-министр Армении поздравил Кирилла Петкова с 30-летием установления армяно- болгарских дипломатических отношений

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Болгарией направил премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову поздравительное послание. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, в сообщении говорится:

«Ваше Превосходительство!

Сердечно поздравляю по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Болгария. Протокол, подписанный в 1992 году, официально закрепил многовековые исторические и культурные связи между нашими народами.

На протяжении последних трех десятилетий наши двусторонние межгосударственные отношения характеризуются непрерывным развитием искреннего, эффективного, взаимного сотрудничества, основанного на взаимном уважении, доверии. Сегодня у нас насыщенная двусторонняя повестка, которая охватывает многие направления, включая партнерство в международных организациях, политический диалог, межпарламентское сотрудничество, а также активное сотрудничество в сферах образования, культуры и торговли.

Убежден, что Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС, в свою очередь, будет наилучшим образом способствовать дальнейшему укреплению и углублению широкого спектра нашего двустороннего сотрудничества.

Еще раз поздравляю Вас с 30-летием установления дипломатических отношений! Примите заверения в моем глубочайшем уважении».