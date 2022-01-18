Европейские индексы - 17-01-22

МОСКВА, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.32% и составил 15933.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.82% и составил 7201.64 пункта, британский FTSE вырос на 0.91% и составил 7611.23 пункта, а российский RTSI снизился на 0.73% и составил 1474.99 пункта.