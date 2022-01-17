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Поисковые работы в Варанде не дали результатов

Поисковые работы в Варанде не дали результатов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Арцах продолжила в Варандинском (Физулинском) районе поиск тел погибших и пропавших без вести военнослужащих во время войны.

Как  передает Арменпресс, поиск результатов не дал, погодные условия были неблагоприятными. 

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предоставит дополнительную информацию о предстоящих направлениях поиска и их результатах. 

Таким образом, после  установления  режима  перемирия, с 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций найдено и эвакуировано 1705 тел.


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