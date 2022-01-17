Состоялось совещание на тему «Состояние воинской дисциплины в ВС Армении и пути ее улучшения»

Под председательством начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенанта Артака Давтяна 15 января состоялось совещание на тему «Состояние воинской дисциплины в Вооруженных силах Республики Армения и пути ее улучшения», в котором приняли участие заместители командиров воинских частей по морально-психологической части, военное духовенство, офицеры-юристы и офицеры-психологи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе совещания были представлены доклады, обсуждены проблемы и пути их решения. Подводя итоги встречи, начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Давтян отметил важность проводимой работы по укреплению воинской дисциплины.

Он подчеркнул, что подобные совещания будут проводиться также в воинских корпусах с целью повышения дисциплины в войсках и предотвращения чрезвычайных ситуаций.