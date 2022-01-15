Токаев поручил начать расследование беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений правоохранительным органам по расследованию беспорядков в стране.

Как передает Арменпресс, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Токаева.

Как сообщает пресс-служба, по итогам встречи глава государства дал конкретные поручения.

«Особое внимание уделено всестороннему расследованию трагических событий в Казахстане, в частности в Алматы, установлению точного числа погибших мирных жителей, разработке новой нормативно-правовой базы по координации действий правоохранительных органов в критических ситуациях», — говорится в сообщении. сказал.

Токаев также поручил Совету безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и реформированию системы национальной безопасности.

В ходе совещания Президенту доложили о предварительном расследовании событий, произошедших в ряде регионов в первой декаде января, результатах спецопераций, а также иных действиях по обеспечению общественной безопасности и законности в страна.

В мероприятии приняли участие первые руководители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств обороны, внутренних дел, а также руководство аппарата президента и Совета безопасности.