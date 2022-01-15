Время в Ереване: 11:07:36,   15 Январь

Токаев поручил начать расследование беспорядков

Токаев поручил начать расследование беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений правоохранительным органам по расследованию беспорядков в стране. 

Как передает Арменпресс, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Токаева.

Как сообщает пресс-служба, по итогам встречи глава государства дал конкретные поручения. 

«Особое внимание уделено всестороннему расследованию трагических событий в Казахстане, в частности в Алматы, установлению точного числа погибших мирных жителей, разработке новой нормативно-правовой базы по координации действий правоохранительных органов в критических ситуациях», — говорится в сообщении. сказал.

Токаев также поручил Совету безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и реформированию системы национальной безопасности. 

В ходе совещания Президенту доложили о предварительном расследовании событий, произошедших в ряде регионов в первой декаде января, результатах спецопераций, а также иных действиях по обеспечению общественной безопасности и законности в страна.

В мероприятии приняли участие первые руководители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств обороны, внутренних дел, а также руководство аппарата президента и Совета безопасности.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]