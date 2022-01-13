РФ и НАТО не удалось сблизить позиции по поводу нерасширения альянса. Обобщение

Сближения позиций по поводу нерасширения НАТО на восток в ходе переговоров в Брюсселе между Россией и Североатлантическим альянсом достичь не удалось, однако состоялся прямой и честный разговор "по душам" спустя долгое время отсутствия диалога, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU․

В среду в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждалась тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ-НАТО представлял замглавы МИД Александр Грушко.