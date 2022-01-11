В 2022 году 75 процентов россиян выберут внутренний туризм, показал опрос

Почти три четверти россиян планируют в 2022 году путешествовать по своей стране, для остальных наиболее привлекательными направлениями оказались Турция, Египет, Италия, Греция и Испания, при этом потратить на билет "туда-обратно" в расчете на одного путешественника россияне готовы от 15 до 55 тысяч рублей, как передает Арменпресс, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса для покупки билетов Ozon Travel.

Специалисты выяснили, что "82% россиян планируют путешествия в наступившем году", при этом "73% планируют путешествовать внутри России". А в топ-5 зарубежных стран, которые планируют посетить туристы в предстоящем году, вошли Турция — 32%, Египет — 19%, Италия — 10%, Греция и Испания – по 9%.

Согласно исследованию, большая часть (88% опрошенных) собираются на отдых, 41% хотят увидеться с друзьями и родственниками, 14% планируют поездку по работе и 4% уезжают на обучение. "Женщины чаще, чем мужчины, собираются в Турцию, в то время как мужчины чаще женщин выбирают Объединенные Арабские Эмираты и Китай", — уточнили в компании.

"На билеты "туда-обратно" внутри страны в расчете на одного человека путешественники готовы потратить от 15 до 40 тысяч рублей. На билеты за границу в расчете на одного человека туристы готовы потратить в среднем 55 тысяч рублей", — пояснили в сервисе.

Авторы исследования выяснили, что, если бы билет оказался бесплатным, то большая часть хотела бы поехать в Италию — 6%, по 5% — в Турцию и на Мальдивы. Почти половина респондентов хотела бы отправиться в путешествие мечты летом — 44%, лишь 21% — весной, 14% — осенью, 11% — зимой, при этом для 9% опрошенных время года не имеет значения.

"Оказалось, что многие туристы — 67% — мечтают отправиться туда, где не были ранее, 14% респондентов однажды посещали выбранное место, 10% были там дважды, а 9% хотят вернуться в страну, где были более трех раз", — заключили в компании. В ходе исследования, которое провели в конце 2021 года, опросили 700 россиян.