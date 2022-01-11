Число ушедших в Казахстан миротворцев не такое, чтобы было изменение количества наших солдат на границе: Арман Саргсян







"Данные о численности опубликованы. Они выполняют функцию защиты важнейших объектов. Количество наших солдат, уехавших в Казахстан, не такое, чтобы было изменение количества наших солдат на границе", — сказал Саргсян.



7 января ВС РА направили в Республику Казахстан миротворческий отряд (100 военнослужащих) в составе миротворческих сил ОДКБ.

Во время миссии миротворческое подразделение ВС РА выполняет функции по охране исключительно зданий и инфраструктур стратегического значения. ЕРЕВАН, 11 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Количество армянских миротворцев, отправленных в Казахстан, не такое, чтобы на армяно-азербайджанской границе произошло изменение численности военнослужащих. Как сообщает «Арменпресс» , об этом в беседе с журналистами заявил заместитель министра обороны Арман Саргсян."Данные о численности опубликованы. Они выполняют функцию защиты важнейших объектов. Количество наших солдат, уехавших в Казахстан, не такое, чтобы было изменение количества наших солдат на границе", — сказал Саргсян.7 января ВС РА направили в Республику Казахстан миротворческий отряд (100 военнослужащих) в составе миротворческих сил ОДКБ.Во время миссии миротворческое подразделение ВС РА выполняет функции по охране исключительно зданий и инфраструктур стратегического значения.