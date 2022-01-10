ЗПЧ Арцаха направил Google письмо, призвав воздерживаться от удаления армянских топонимов Арцаха с цифровых карт

Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян направил Google письмо, в котором призвал не поддаваться на азербайджанские провокации, игнорировать безосновательные требования Азербайджана, воздерживаться от удаления армянских топонимов Арцаха с цифровых карт. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил сам Гегам Степанян.

Защитник особо отметил, что эти усилия Азербайджана являются еще одним проявлением многолетней политики Азербайджана по лишению народа Арцаха его родины и отрицанию армянской идентичности Арцаха. Он напомнил, что кульминацией преступной политики Азербайджана стала война, развязанная осенью 2020 года против народа Арцаха, направленная на оккупацию всей территории Арцаха и на уничтожение его народа.

Гегам Степанян подчеркнул, что для обеспечения ложной легитимности своих претензий на Арцах Азербайджан намеренно стирает и уничтожает все следы армянства, армянской культуры и истории с каждой пяди подконтрольной ему территории.

«Истинные мотивы требований Азербайджана легко определить. Они заключаются в том, чтобы убрать с карт армянские топонимы. Арцах (Нагорный Карабах) - это не просто топоним, это вся армянская культура и история. Армянские топонимы Арцаха - это память о местности, живая память о людях, давших этим местам эти названия. Топонимы служат символами региональной культуры, отражая, таким образом, историю и окружающую ее среду. Требование Азербайджана вывести армянские топонимы с карт - это не что иное, как попытка создать на картах желаемую для него действительность с целью продвижения своей преступной политики», - заявил Омбудсмен Республики Арцах.