Согласно опросам «Gallup», Турция причислена к числу самых пессимистичных стран мира

На фоне экономического кризиса граждане Турецкой Республики причислены к самым пессимистичным гражданам мира.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт normhaber.com

Согласно последним данным Международной исследовательской компании «Gallup», самыми пессимистичными странами мира являются Турция, Болгария, Афганистан, Польша и Чехия.

По этим данным, уровень пессимизма в Турции значительно вырос на фоне продолжающейся в стране инфляции.