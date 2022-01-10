Согласно опросам «Gallup», Турция причислена к числу самых пессимистичных стран мира
13:10, 10 Январь, 2022
На фоне экономического кризиса граждане Турецкой Республики причислены к самым пессимистичным гражданам мира.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт normhaber.com
Согласно последним данным Международной исследовательской компании «Gallup», самыми пессимистичными странами мира являются Турция, Болгария, Афганистан, Польша и Чехия.По этим данным, уровень пессимизма в Турции значительно вырос на фоне продолжающейся в стране инфляции.
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