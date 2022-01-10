Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выедет в Казахстан

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась с рабочим визитом посетит Казахстан. Как сообщает «Арменпресс», об этом Станислав Зась заявил 10 января на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«В Казахстан для координации действий миротворческого контингента направлена оперативная группа. Завтра я вылетаю в Казахстан, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой, встретиться с командованием и руководством Казахстана», - сообщил Станислав Зась.