ВКС России завершили переброску в Казахстан армянских военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ

Самолеты военно-транспортной авиации РФ завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Как сообщаетАрменпресс, об этом сообщило Министерство обороны России.

"Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.

Добавляется, что военнослужащие были доставлены с аэродрома Звартноц в Армении на аэродром Алматы в Казахстане военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана вспыхнули протесты, которые переросли в массовые беспорядки и нападения на госорганы. В ходе беспорядков пострадали тысячи человек, есть жертвы. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ, в составе которого также 100 армянских военнослужащих.