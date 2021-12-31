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Премьер-министр посетил воинский пантеон “Ераблур”

Премьер-министр посетил воинский пантеон “Ераблур”

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении высшего руководства Республики Армения посетил воинский пантеон “Ераблур”. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр воздал дань уважения памяти сынов армянского народа, пожертвовавших жизнью во имя независимости Отечества, возложил цветы на могилы Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна и венок к мемориалу воинам, погибшим в Арцахской войне.


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