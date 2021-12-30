Посол Польши рассказал о возможности либерализации визового режима Армения-ЕС
15:24, 30 Декабрь, 2021
ЕРЕВАН, 30 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Встречи и обсуждения по либерализации визового режима между Арменией и странами ЕС продолжаются с различными странами-членами ЕС, в частности, на уровне полиции и миграционных служб. Как сообщает «Арменпресс», об этом в Медиа-центре заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Армении Павел Шеплак, имея в виду возможность начала диалога о либерализации визового режима в рамках Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.
По словам посла Польши, либерализация визового режима для граждан Армении возможна, как это было в случае с Грузией, Украиной и Молдовой, но о сроках говорить рано. В этом контексте он подчеркнул, что Польша однозначно выступает за либерализацию визового режима.
«Тем не менее, это должно быть совместное решение всех стран-членов ЕС. На данный момент, конечно, ни один аккредитованный в Армении посол не может дать такое обещание, о сроках говорить нельзя. Позвольте мне сказать, что два года назад была либерализация визового режима для граждан Грузии, Молдовы и Украины, что также возможно для граждан Республики Армения, но невозможно говорить о сроках, поскольку это очень деликатный вопрос», - добавил посол Польши, выразив надежду, что правительству Армении это удастся.
Всеобъемлющее расширенное соглашение о партнерстве (CEPA), подписанное в 2017 г. - это правовая основа партнерства между Арменией и Европейским Союзом в рамках 5-го саммита Восточного партнерства, который состоялся в Брюсселе 24 ноября 2010 года. Соглашение вступило в силу с 1 марта 2021 года.
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