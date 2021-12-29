Мы должны твердыми шагами идти к той Армении, о которой мечтаем для наших поколений: премьер-министр

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в организованном для представителей системы государственного управления приеме по случаю Нового года и Рождества.

В своей речи премьер-министр Никол Пашинян, в частности, отметил:

“Многоуважаемый председатель Национального Собрания,

Уважаемые представители правительства, законодательной и судебной властей,

Прежде всего, хочу поблагодарить всех вас за проделанную в 2021 году работу, потому что люди обычно жалуются на работу государственной системы, говоря о бюрократии, волоките, задержках. Однако хочу напомнить, что 2021 год не был обычным годом, и именно в 2021 году, по сути, мы ощутили, увидели и столкнулись со значительной частью последствий 44-дневной войны. Наша государственность столкнулась с очень большими, опасными вызовами, и надо отметить, что мы смогли управлять этими вызовами.

Конечно, это было непросто, и в управлении этими вызовами была очень значительной работа, проделанная всеми присутствующими, всеми нашими государственными органами, органами местного самоуправления. Я благодарю вас за эту работу. Более того, преодолев эти вызовы, мы не только не повредили международной репутации Армении как демократической страны, но, напротив, еще больше укрепили ее.

В 2021 году в стране прошли внеочередные парламентские выборы. С их помощью мы смогли открыть новую функцию избирательного процесса, когда выборами, в конце концов, стало возможно преодолеть атмосферу внутриполитических волнений, а не наоборот. Во время этих выборов, до этого, вся наша государственная система, правовая система и судебная система работали днем и ночью. При этом они работали, стараясь не поддаваться эмоциям, стараясь оставаться верными службе, миссии, государственному порядку. И очевидно, что эта служба в 2021 году была успешной в плане решения проблем, что вовсе не означает, что наша работа безупречна, напротив, в 2020-2021 годах мы выявили ряд системных проблем, которые существуют в нашей системе государственного управления. И сформирована повестка, которую, конечно, необходимо последовательно реализовывать.

Наша самая большая задача - обеспечить внешнюю безопасность, но я хочу еще раз подчеркнуть, что обеспечение внешней безопасности является не только функцией армии и вооруженных сил. Это в равной степени является функцией нашей дипломатической службы, других наших органов государственного управления. Я также хотел бы отметить здесь работу наших спецслужб, важную миссию нашей парламентской дипломатии. И хочу подчеркнуть также, что в 2021 году мы также преодолели серьезные вызовы в сфере внутренней безопасности, при этом, мы преодолели эти вызовы без каких-либо потрясений. И в этой связи хочу еще раз отметить работу наших силовых структур, правоохранительных органов.

Уважаемые присутствующие,

Уважаемые коллеги,

Хочу поздравить вас, членов ваших семей с Рождеством и Новым годом! Хочется верить, что 2022 год действительно станет для Армении годом возрождения. Потрясения, которые произошли в 2020-2021 годах, проявленная нами способность проходить полный этих потрясений путь, надеюсь, действительно поможет и даст нам сил в построении государства, достойного памяти всех наших жертв 44-дневной, четырехдневной войн, а также наших жертв прошлой Арцахской войны и всех отдавших свои жизни за Родину. Это, наверное, самая большая мотивация, которая у нас есть. И это, вероятно, самая большая мотивация, которая ни при каких обстоятельствах не позволит колебаться и сомневаться. Мы должны твердыми шагами идти к той Армении, о которой мечтали наши предки, о которой мечтали наши мученики и о которой мы мечтаем для наших поколений.

С Новым годом и Рождеством!”