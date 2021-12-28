Арман Акопян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Государстве Израиль
Указом президента Армена Саргсяна Арман Акопян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Государстве Израиль.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, резиденция посла Армана Акопяна будет находиться в Тель-Авиве.
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