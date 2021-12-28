Время в Ереване: 11:07:36,   28 Декабрь

Арман Акопян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Государстве Израиль

Арман Акопян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Государстве Израиль

Указом президента Армена Саргсяна Арман Акопян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Государстве Израиль.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, резиденция посла Армана Акопяна будет находиться в Тель-Авиве.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]