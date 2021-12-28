Указом президента Армена Саргсяна Арман Акопян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Государстве Израиль.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, резиденция посла Армана Акопяна будет находиться в Тель-Авиве.