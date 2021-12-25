В Стамбуле арестованы иностранные террористы
Турецкая полиция арестовала по меньшей мере девять иностранных террористов, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» в Стамбуле.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Sabah.
Отмечается, что задержанные планировали теракты.
Пока неизвестно, какой национальности иностранцы.
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