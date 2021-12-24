Премьер-министр присутствовал на панихиде по Римме Демирчян

Премьер-министр Никол Пашинян в ереванской церкви Св. Ованеса присутствовал на панихиде по вдове Национального героя Армении, государственного и политического деятеля Карена Демирчяна Римме Демирчян. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.