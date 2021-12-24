Спикер парламента Грузии Кучава уходит в отставку

Председатель парламента Грузии Кахабер Кучава уходит в отставку, сообщил в пятницу председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, заявление Кобахидзе транслировалось на странице партии в Facebook.

"Сегодня состоялось заседание политсовета партии, на котором обсуждалось несколько важных кадровых вопросов. В первую очередь хочу сообщить вам, что председатель парламента Каха Кучава принял решение покинуть пост", - сказал Кобахидзе.

Он сообщил, что правящая партия представит парламенту в качестве нового спикера кандидатуру Шалвы Папуашвили, занимавшего должность секретаря партии по связям с общественностью.