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Кандидата в президенты Франции Валери Пекресс включили в “черный список” Азербайджана

Кандидата в президенты Франции Валери Пекресс включили в “черный список” Азербайджана

Кандидат в президенты Франции, глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс посетила Арцах, и в связи с этим визитом временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в министерство иностранных дел, ему была вручена нота протеста. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщили азербайджанские СМИ.

МИД Азербайджана отметил, что имена посетивших Республику Арцах граждан Франции включены в список лиц, чей въезд в Азербайджан нежелателен.


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