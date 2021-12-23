Кандидата в президенты Франции Валери Пекресс включили в “черный список” Азербайджана
19:38, 23 Декабрь, 2021
Кандидат в президенты Франции, глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс посетила Арцах, и в связи с этим визитом временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в министерство иностранных дел, ему была вручена нота протеста. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщили азербайджанские СМИ.
МИД Азербайджана отметил, что имена посетивших Республику Арцах граждан Франции включены в список лиц, чей въезд в Азербайджан нежелателен.
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