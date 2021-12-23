КС признал антиконституционным требование от работников сдавать ПЦР-тесты за свой счет

Конституционный суд Армении признал антиконституционной часть приказа министра здравоохранения Армении, согласно которой непривитые работающие граждане должны сдавать ПЦР-тесты на коронавирус за свой счет. Как сообщает

Арменпресс

, соответствующее решение Конституционного суда обнародовал председатель Конституционного суда Арман Диланян.