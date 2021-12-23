Цифровые процессы должны иметь для людей ежедневное практическое значение: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось совещание, посвященное повестке цифровой трансформации Армении.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, о ткрывая совещание, премьер-министр Пашинян отметил: “ У нас довольно обширная цифровая повестка, но, к сожалению, у нас нет тех результатов в ее продвижении, которые мы ожидаем. Здесь также стоит задача принятия решений, и в результате обсуждений возникла идея решить вопрос продвигающего цифровизацию или процесс ведомства. И есть предложение передать этот вопрос Центробанку, учитывая логику, что ЦБ и банковская система, так сказать, живо заинтересованы в этом процессе. Тем более, когда мы изучаем опыт и пытаемся понять, как этот процесс происходил в странах, которые имеют серьезные успехи в этой области, приходим к выводу, что очень важно, чтобы цифровые процессы имели практическое, бытовое значение для людей и были применимы. С другой стороны, мы должны развивать процессы в том русле, чтобы для людей работа с цифровыми платформами стала неизбежной ”.

Затем председатель Центрального банка Мартин Галстян и заместитель председателя Нерсес Ерицян представили предложение по развитию цифрового общества и экономики. Было отмечено, что оно разработано на основе передового международного опыта, вызовов технологической трансформации и текущих результатов цифровизации Республики Армения. В основе лежит идея инклюзивной и безопасной цифровой трансформации путем формирования электронной экономики и цифровых решений по принципу экосистемы.

Предлагается осуществить мероприятия в сферах цифровой реформы, взаимодействия данных и формирования систем управления, массового использования электронной идентификации, обеспечения кибербезопасности, разработки бизнес-модели доступности интернета, цифровой грамотности, наращивания потенциала электронной коммерции и услуг. В результате мероприятий ожидается синхронная цифровая трансформация общества, экономики и управления, а также формирование единой платформы для национальных цифровых услуг. Предполагается привлечь к процессу профессиональных экспертов, внедрить систему оценочных показателей, которые будут измерять прогресс цифровой экономики и ее социально-экономическое влияние.

Состоялся обмен мнениями по теме: были обсуждены вопросы, связанные со структурой системы управления цифровыми процессами, механизмами финансирования, привлечением профессиональной команды, повышением осведомленности общественности; внесен ряд предложений.

Подводя итоги совещания, премьер-министр отметил, что важнейшим приоритетом цифровой трансформации должно стать обеспечение массового применения электронной идентификации, взаимодействия цифровых платформ и кибербезопасности. Никол Пашинян поручил ответственным лицам приступить к процессу реализации предложения с учетом результатов обсуждения.