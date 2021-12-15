В Армении штамм коронавируса омикрон не обнаружен

По состоянию на 15 декабря штамм коронавируса омикрон в Армении не обнаружен. В ответ на запрос «Арменпресс», об этом заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА, подчеркнув, что исследования на выявление штаммов вирусов в Армении проводятся регулярно.

Штамм коронавируса омикрон обнаружен более чем в 70 странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу высокого риска распространения инфекции.

Минздрав РА вакцинацию от COVID-19 считает приоритетным средством борьбы с инфекцией. Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи и в передвижных пунктах. Вакцинацию в Армении могут получить и иностранные граждане. Прививки бесплатные.

В Армении доступны вакцины «Коронавак» (2-й компонент), «АстраЗенека», «Спутник-V», «Синофарм» и «Модерна».