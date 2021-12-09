В аппарат президента Армении поступило предложение об освобождении Романоса Петросяна с должности

В аппарат президента Армении поступило предложение премьер-министра об освобождении Романоса Петросяна от должности министра окружающей среды. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Романос Петросян занимает должность министра окружающей среды с 30 июля 2020 года.