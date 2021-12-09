Время в Ереване: 11:07:36,   9 Декабрь

В аппарат президента Армении поступило предложение об освобождении Романоса Петросяна с должности

В аппарат президента Армении поступило предложение об освобождении Романоса Петросяна с должности

В аппарат президента Армении поступило предложение премьер-министра об освобождении Романоса Петросяна от должности министра окружающей среды. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Романос Петросян занимает должность министра окружающей среды с 30 июля 2020 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]